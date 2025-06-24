В рамках концепции "Закон и порядок" Агентством по противодействию коррупции совместно с Центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО инициирован общественный проект "Әділ қоғам", передает BAQ.KZ.



Он направлен на укрепление и расширение антикоррупционного мировоззрения через культурные и образовательные программы.



24 июня в Астане состоялась презентация и запуск проекта на базе Национальной академической библиотеки.



На мероприятии приняли участие Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали, Министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента, руководители госорганов и организаций, государственные и общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции страны.



Модератором мероприятия выступил государственный и общественный деятель, член Общественного совета Агентства Бейбит Мамраев.



Выступая с приветственным словом, Председатель Агентства Асхат Жұмағали подчеркнул, что казахские национальные традиции с давних времен формировали такие важные ценности, как справедливость, добропорядочность и честность.

"Эти идеалы находили отражение в легендах, пословицах, поэмах и обычаях, передаваясь из поколения в поколение. Национальная культура, богатая духовным наследием, служила основой для воспитания в народе уважения к нравственным нормам и принципам. Таким образом, выстраивая антикоррупционные ценности через уважение к национальному наследию, семейным и общинным традициям, мы закладываем прочный фундамент для формирования честного общества", - отметил глава Антикора.

В своём выступлении министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула значимость проекта "Әділ қоғам" как действенного инструмента продвижения принципов честности и справедливости.

В рамках мероприятия посетителям и участникам презентованы лучшие рисунки школьников на антикоррупционную тематику, ролики на тему "Традиции добродетели" с примерами народной мудрости и честности в истории, а также выставка "Ұлы дала әдебі" (Этика Великой степи) с демонстрацией экспонатов, раскрывающих традиционные нормы морали.

Проект "Әділ қоғам" призван утвердить культуру справедливости как основу устойчивого развития и духовного обновления, расширить антикоррупционное мировоззрение через культурные и образовательные программы.

Он объединит активистов, известных общественных деятелей и будет эффективной платформой для открытого общественного диалога.

Данная инициатива поддержана представителями научной и творческой интеллигенции с выражением надежды на воплощение проекта в точку притяжения добрых идей и инициатив во благо страны.