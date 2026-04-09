В Алматы состоялся национальный круглый стол, на котором обсудили новые подходы к сохранению и продвижению нематериального культурного наследия, передает BAQ.KZ

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации Казахстана, Секретариата ЮНЕСКО, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также эксперты и представители регионов. Встреча прошла в рамках двухдневной программы, реализуемой по линии Технического гранта ЮНЕСКО на 2025–2026 годы.

На сегодняшний день проект в пилотном режиме реализуется в пяти регионах страны — Жетысу, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областях. В этих регионах уже созданы рабочие группы, которые занимаются мониторингом и координацией работы по сохранению культурного наследия.

Открывая круглый стол, министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что государство уделяет особое внимание поддержке национальных традиций и развитию культурной среды.

«Как отметил Глава государства, подлинный патриотизм проявляется в конкретных действиях — любви к родной земле и готовности служить обществу. Уникальное наследие, которое сохраняется в семьях и передается из поколения в поколение, должно получать полноценное развитие в современной культурной среде», — сказала она.

По ее словам, перед регионами стоит задача не только сохранить традиции, но и возродить забытые элементы культуры, а также активно использовать современные инструменты, включая цифровые медиа.

Какие задачи впереди

В ходе реализации первого этапа проекта уже проведена значительная работа. Задокументированы 56 из 79 элементов нематериального культурного наследия, включенных в национальный перечень, а также опрошены сотни носителей традиций.

Одновременно ведется создание интерактивной базы данных, которая позволит систематизировать информацию о носителях культурного наследия и сделать ее более доступной для специалистов и широкой аудитории.

Руководитель Секретариата Конвенции ЮНЕСКО 2003 года Фумико Охината отметила, что Казахстан демонстрирует заметный прогресс в этой сфере и эффективно использует механизмы международной поддержки.

«Мы высоко оцениваем работу казахстанских государственных органов и местных сообществ. Этот опыт может стать примером для других стран», — подчеркнула она.

В рамках круглого стола также прошли профильные обсуждения, где участники затронули вопросы сохранения устного и эпического наследия, подготовки специалистов, цифровизации культурных фондов и расширения доступа к ним. Отдельное внимание было уделено использованию традиционных игр и фольклорных состязаний в воспитании детей и молодежи.

По итогам встречи отмечено, что все предложения и инициативы будут систематизированы и учтены в дальнейшей работе. Во второй день программы запланированы обучающие семинары для представителей регионов и рабочие встречи по реализации проекта ЮНЕСКО.

В целом участники подчеркнули, что сохранение нематериального культурного наследия требует не только государственной поддержки, но и активного участия общества, поскольку именно оно является носителем и хранителем традиций.