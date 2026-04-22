Юниорская сборная Казахстана по хоккею одержала третью победу подряд на чемпионате мира в дивизионе IA, передает BAQ.kz.

Турнир проходит в польском городе Крыница-Здруй, где сборная Казахстана ведет борьбу за выход в элитный дивизион мирового хоккея.

В соревнованиях также принимают участие команды Польши, Венгрии, Украины, Швейцарии и Словении.

На данный момент казахстанская команда провела три матча и во всех одержала победу, набрав 9 очков и заняв первое место в турнирной таблице.

В стартовой игре сборная Казахстана обыграла Венгрию со счетом 5:2. Во втором матче команда уверенно разгромила хозяев турнира - сборную Польши - со счетом 10:2.

Наиболее напряженной стала встреча против Украины. К середине матча казахстанские хоккеисты уступали 0:3, однако сумели переломить ход игры и забросили пять шайб подряд, одержав победу со счетом 5:3.

Подопечные Максим Худяков продолжают борьбу за первое место, которое дает путевку в элитный дивизион.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 23 апреля против команды Швейцарии. Заключительная игра группового этапа состоится 24 апреля - соперником станет сборная Словении.

По итогам турнира команда, занявшая первое место, получит право выступать в элите мирового хоккея.