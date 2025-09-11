Впервые в мировой истории число детей с избыточным весом превысило количество детей с недостаточным весом, говорится в новом докладе ЮНИСЕФ, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По оценкам организации, примерно каждый десятый ребенок в возрасте от 5 до 19 лет — около 188 миллионов человек — страдает ожирением. Для сравнения: в начале 2000-х с лишним весом сталкивались лишь 3% детей, сегодня показатель вырос до 9,4%. В то же время доля подростков с недостаточным весом снизилась с 13% до 9,2%.

Главной причиной эксперты называют смену рациона: традиционное питание вытесняют ультрапереработанные продукты — дешёвые, калорийные, но бедные питательными веществами. По данным исследования, ожирение у детей и подростков превалирует во всех регионах мира, кроме стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Самые высокие показатели фиксируются в островных государствах Тихого океана: в Ниуэ — 38%, на Островах Кука — 37%, в Науру — 33%. В Чили, США и ОАЭ избыточный вес имеют более 20% подростков.

ЮНИСЕФ предупреждает: ожирение несёт такие же серьёзные риски, как и недостаточное питание, повышая вероятность развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Организация призывает правительства ограничить маркетинг вредных продуктов и обеспечить доступность здоровой пищи для детей. По прогнозам, к 2035 году более половины населения Земли будет страдать избыточным весом, а экономические потери от этой проблемы могут превысить 4 трлн долларов в год.