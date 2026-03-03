ЮНИСЕФ призвал усилить защиту персональных данных детей в новой Конституции Казахстана
ЮНИСЕФ представил анализ и комментарии к проекту новой Конституции Казахстана, уделив особое внимание вопросам защиты прав детей и их персональных данных в цифровую эпоху, передает BAQ.KZ.
По данным организации, цифровая среда открывает детям широкие возможности для обучения и развития, однако одновременно усиливает риски — от незаконного использования персональных данных до различных форм онлайн-насилия. Развитие искусственного интеллекта и генеративных технологий создает дополнительные вызовы, что требует усиления правовых механизмов защиты.
В ЮНИСЕФ подчеркнули, что Конституция как Основной закон страны формирует правовую основу для обеспечения прав и благополучия каждого ребенка вне зависимости от места проживания. В проекте новой редакции документа усилена и конкретизирована защита персональных данных с учетом реалий цифровой эпохи.
Организация отметила, что права ребенка не заканчиваются там, где начинается интернет, а онлайн-пространство должно быть безопасным для каждого.
ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с государственными органами и поддержку инициатив, направленных на укрепление правовой среды в интересах детей.
