Юношеская сборная Казахстана до 15 лет одержала уверенную победу в товарищеском матче против сверстников из Узбекистана, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Встреча прошла на базе национальных сборных КФФ в Талгаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, без забитых мячей, но сразу после перерыва казахстанская команда взяла игру под контроль. На 46-й минуте отличился Кайсар Әнуарбек, открыв счёт после результативной атаки. Второй мяч казахстанцы забили уже в компенсированное время — Бекнур Нурлан уверенно реализовал пенальти, поставив точку в матче.

Эта победа стала важным этапом в подготовке молодёжной сборной к международным соревнованиям и показала высокий уровень организации игры и потенциал юных футболистов. Наставники команды отметили дисциплину, собранность и тактическую зрелость игроков, а также подчеркнули, что такие встречи не только укрепляют спортивную форму, но и закладывают фундамент командного духа.

Сборная Казахстана U-15 продолжает тренировки и в ближайшее время планирует участие в серии международных турниров, где рассчитывает подтвердить статус перспективной и конкурентоспособной команды.