Юношеская сборная Казахстана стала чемпионом Азии по стендовой стрельбе
Вчера, 23:50
61Фото: Комитет спорта РК
Юношеская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золото XVI чемпионата Азии, который проходит в Шымкенте, передает BAQ.KZ.
В финале дисциплины "трап" в смешанном парном разряде дуэт Элеонора Ибрагимова и Никита Моисеев одержал победу над командой из Индии со счётом 38:37.
Бронза досталась спортсменам из Узбекистана.
Для Ибрагимовой и Моисеева это уже не первый успех на турнире. Ранее они завоевали серебро в командных состязаниях среди мужчин и женщин.
