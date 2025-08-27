Юношеская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золото XVI чемпионата Азии, который проходит в Шымкенте, передает BAQ.KZ.

В финале дисциплины "трап" в смешанном парном разряде дуэт Элеонора Ибрагимова и Никита Моисеев одержал победу над командой из Индии со счётом 38:37.

Бронза досталась спортсменам из Узбекистана.

Для Ибрагимовой и Моисеева это уже не первый успех на турнире. Ранее они завоевали серебро в командных состязаниях среди мужчин и женщин.