Юношеская сборная Казахстана завоевала первую медаль чемпионата Азии по стрельбе
Команда взяла "бронзу" турнира.
В Шымкенте стартовал XVI чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе, и уже в первый день казахстанская юношеская команда принесла стране первую награду, передает BAQ.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров команда в составе Рамазана Ынтыкбая, Кирилла Цуканова и Кирилла Федькина заняла третье место, уступив сборным Южной Кореи и Индии. Итоговый результат казахстанцев составил 1712 очков.
В личном зачёте Кирилл Федькин вышел в финал и стал пятым. Самый опытный представитель сборной Валерий Рахымжан в соревнованиях среди взрослых остановился в шаге от пьедестала, показав лучший свой результат на континентальных турнирах – 195,1 очка.
Чемпионат в Шымкенте продлится до конца недели. В нём принимают участие сильнейшие стрелки Азии, а церемония открытия собрала высоких гостей во главе с президентом Международной федерации стрельбы Лучано Росси.
