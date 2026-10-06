Юноши и девушки особенно сильно страдают от сокращений вакансий из-за ИИ

В Европе искусственный интеллект все сильнее влияет на рынок труда, причем особенно заметно это отражается на молодых специалистах. Компании начинают сокращать найм сотрудников без большого опыта, поскольку часть задач, которые раньше выполняли начинающие специалисты, теперь берет на себя ИИ. По данным опроса Kienbaum Institut, проведенного для журнала Wirtschaftswoche, 35% из более чем 1000 опрошенных HR-руководителей намерены к 2030 году сократить найм молодых специалистов из-за внедрения искусственного интеллекта.

Одновременно почти вдвое выросло число безработных обладателей высшего образования в возрасте до 30 лет. Если в среднем в 2022 году их насчитывалось около 23 тысяч, то в 2025-м показатель достиг 45 тысяч.

Несколько лет назад в Германии еще было два миллиона вакансий. По сути, можно было выбирать работу, особенно тем, кто только начинает карьеру, — отмечает Энцо Вебер из Института исследований рынка труда и профессиональной подготовки.

По его словам, за несколько лет ситуация на рынке труда значительно ухудшилась. Вебер называет происходящее «кризисом обновления»: молодым людям становится сложнее получить первую работу и начать профессиональную карьеру. ИИ все чаще берет на себя цифровые задачи, которые до недавнего времени выполнялись начинающими специалистами.

Особенно заметна эта тенденция в отраслях с высокой долей офисной, административной и рутинной работы — в частности, в IT, банковской сфере и страховании. Крупная страховая компания Allianz недавно объявила о сокращении до 1800 рабочих мест в подразделении туристического страхования по всей Европе и их замене технологиями на основе искусственного интеллекта. Ее конкурент Ergo в Германии планирует к 2030 году сократить около 1000 рабочих мест в связи с внедрением ИИ.