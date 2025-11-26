Учёные Кембриджского университета выяснили, что мозг человека проходит через пять чётких фаз — от детства до позднего старения, а ключевые переходы происходят в 9, 32, 66 и 83 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Один из самых неожиданных выводов исследования, опубликованного в Nature Communications: фаза "юности мозга" продолжается вплоть до 30 лет, а её завершение совпадает с пиком эффективности нейронных сетей. Эти данные помогут глубже понять механизмы психических расстройств и деменции.

В работе приняли участие около 4 тысяч человек в возрасте до 90 лет. Анализ сканов мозга показал, что от рождения до 9 лет мозг интенсивно растёт и избавляется от лишних связей. С 9 до 32 лет наступает продолжительный "юношеский" этап — период, когда нейронные сети перестраиваются ради максимальной эффективности, а риск психических расстройств достигает своего пика. Это длительная и крайне динамичная фаза, много лет остававшаяся недооценённой.

После 32 лет начинается период взрослости: мозг стабилизируется, изменения идут медленнее, формируется так называемое "плато личности и интеллекта". Но к 66 годам начинается раннее старение — мозг всё меньше работает как единая система и всё больше переключается на локальные сети, что совпадает с возрастом появления первых когнитивных нарушений.

Последняя фаза наступает примерно в 83 года: взаимосвязи между зонами мозга уменьшаются ещё сильнее, что усиливает риски деменции. Учёные подчёркивают, что возрастные пороги могут немного отличаться у разных людей, но общие закономерности прослеживаются чётко. Исследователи считают результаты важным шагом к пониманию того, как структура мозга определяет поведение, память и уязвимость к заболеваниям на протяжении всей жизни.