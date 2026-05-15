Юные боксеры Казахстана завоевали 24 медали на ЧА в Узбекистане
Сегодня 2026, 22:50
Фото: Olympic
В Ташкенте завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 15 лет. Сборная Казахстана успешно выступила и завоевала в общей сложности 24 медали, передает BAQ.kz.
В активе команды – 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.
Золотые медали на турнире заняли:
- Бейбарыс Койшыбай (до 43 кг)
- Нурислам Бактубаев (до 55 кг)
- Рауан Тогызбай (до 61 кг)
- Аманжан Жанай (до 67 кг)
- Аян Бауыржан (до 70 кг)
- Самал Толепберген (до 52 кг)
- Нургуль Сахи (до 67 кг)
Вторые места заняли:
- Саят Рахымберди (до 33 кг)
- Жаксылык Ермекулы (до 35 кг)
- Айбын Мажит (свыше 70 кг)
- Нуржанат Бекназар (до 37 кг)
- Сабрина Адилханова (до 46 кг)
- Аруна Шалман (до 55 кг)
- Айару Файзуллаева (до 61 кг)
- Коркем Галым (свыше 70 кг)
Бронзовые награды завоевали:
- Султангали Нурмахан (до 37 кг)
- Аяжан Марат (до 33 кг)
- Айша Насанова (до 35 кг)
- Диана Мендигараева (до 40 кг)
- Сезим Нурлыбек (до 43 кг)
- Ардак Абдихан (до 58 кг)
- Динмухамед Молдахан (до 64 кг)
- Ясмин Джаутханова (до 64 кг)
- Еркеназ Ерболкызы (до 70 кг)
Отметим, что сегодня прошли финальные поединки чемпионата Азии среди спортсменов до 17 лет.
