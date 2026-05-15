Юные боксеры Казахстана завоевали 24 медали на ЧА в Узбекистане

В Ташкенте завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 15 лет. Сборная Казахстана успешно выступила и завоевала в общей сложности 24 медали, передает BAQ.kz.

В активе команды – 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.

Золотые медали на турнире заняли:

Бейбарыс Койшыбай (до 43 кг)

Нурислам Бактубаев (до 55 кг)

Рауан Тогызбай (до 61 кг)

Аманжан Жанай (до 67 кг)

Аян Бауыржан (до 70 кг)

Самал Толепберген (до 52 кг)

Нургуль Сахи (до 67 кг)

Вторые места заняли:

Саят Рахымберди (до 33 кг)

Жаксылык Ермекулы (до 35 кг)

Айбын Мажит (свыше 70 кг)

Нуржанат Бекназар (до 37 кг)

Сабрина Адилханова (до 46 кг)

Аруна Шалман (до 55 кг)

Айару Файзуллаева (до 61 кг)

Коркем Галым (свыше 70 кг)

Бронзовые награды завоевали:

Султангали Нурмахан (до 37 кг)

Аяжан Марат (до 33 кг)

Айша Насанова (до 35 кг)

Диана Мендигараева (до 40 кг)

Сезим Нурлыбек (до 43 кг)

Ардак Абдихан (до 58 кг)

Динмухамед Молдахан (до 64 кг)

Ясмин Джаутханова (до 64 кг)

Еркеназ Ерболкызы (до 70 кг)

Отметим, что сегодня прошли финальные поединки чемпионата Азии среди спортсменов до 17 лет.