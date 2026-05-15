  • Главная
  • Новости
  • Юные боксеры Казахстана завоевали 24 медали на ЧА в Узбекистане

Юные боксеры Казахстана завоевали 24 медали на ЧА в Узбекистане

Сегодня 2026, 22:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Olympic Сегодня 2026, 22:50
Сегодня 2026, 22:50
125
Фото: Olympic

В Ташкенте завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 15 лет. Сборная Казахстана успешно выступила и завоевала в общей сложности 24 медали, передает BAQ.kz.

В активе команды – 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.

Золотые медали на турнире заняли:

  • Бейбарыс Койшыбай (до 43 кг)
  • Нурислам Бактубаев (до 55 кг)
  • Рауан Тогызбай (до 61 кг)
  • Аманжан Жанай (до 67 кг)
  • Аян Бауыржан (до 70 кг)
  • Самал Толепберген (до 52 кг)
  • Нургуль Сахи (до 67 кг)

Вторые места заняли:

  • Саят Рахымберди (до 33 кг)
  • Жаксылык Ермекулы (до 35 кг)
  • Айбын Мажит (свыше 70 кг)
  • Нуржанат Бекназар (до 37 кг)
  • Сабрина Адилханова (до 46 кг)
  • Аруна Шалман (до 55 кг)
  • Айару Файзуллаева (до 61 кг)
  • Коркем Галым (свыше 70 кг)

Бронзовые награды завоевали:

  • Султангали Нурмахан (до 37 кг)
  • Аяжан Марат (до 33 кг)
  • Айша Насанова (до 35 кг)
  • Диана Мендигараева (до 40 кг)
  • Сезим Нурлыбек (до 43 кг)
  • Ардак Абдихан (до 58 кг)
  • Динмухамед Молдахан (до 64 кг)
  • Ясмин Джаутханова (до 64 кг)
  • Еркеназ Ерболкызы (до 70 кг)

Отметим, что сегодня прошли финальные поединки чемпионата Азии среди спортсменов до 17 лет.

Самое читаемое

Наверх