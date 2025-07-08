Юные физики из Казахстана стали абсолютными чемпионами мира
Казахстанские школьники стали абсолютными чемпионами Международной олимпиады по физике.
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
137Фото: Министерство просвещения
В Ханты-Мансийске завершилась Международная научная олимпиада по физике ISPhO-2025, где сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, обойдя участников из 21 страны, передает BAQ.KZ.
Юные казахстанцы привезли домой 10 наград, подтвердив высокий уровень отечественного образования в области естественных наук.
Сборную Казахстана представляли пятеро школьников:
- Роман Черемнов (11 класс, школа "Мирас", Алматы)
- Таир Абдикадыр (10 класс, Костанайский лицей "Білім-инновация")
- Альтаир Аканов (11 класс, РФМШ, Астана)
- Ильяс Казымбек (10 класс, РФМШ, Алматы)
- Даниэль Тюлюбаев (11 класс, школа-лицей NurOrda, Астана)
Кроме медалей, участники получили дипломы за теоретический тур:
- Диплом I степени — Роман Черемнов, Ильяс Казымбек
- Диплом II степени — Даниэль Тюлюбаев, Таир Абдикадыр, Альтаир Аканов
Подготовили команду преподаватели Самат Максутов (PhD, доцент CDU) и Назарали Айтжанов (магистр CDU).
Ранее школьник из Астаны стал лучшим физиком в Европе.
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