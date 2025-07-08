В Ханты-Мансийске завершилась Международная научная олимпиада по физике ISPhO-2025, где сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, обойдя участников из 21 страны, передает BAQ.KZ.

Юные казахстанцы привезли домой 10 наград, подтвердив высокий уровень отечественного образования в области естественных наук.

Сборную Казахстана представляли пятеро школьников:

Роман Черемнов (11 класс, школа "Мирас", Алматы)

Таир Абдикадыр (10 класс, Костанайский лицей "Білім-инновация")

Альтаир Аканов (11 класс, РФМШ, Астана)

Ильяс Казымбек (10 класс, РФМШ, Алматы)

Даниэль Тюлюбаев (11 класс, школа-лицей NurOrda, Астана)

Кроме медалей, участники получили дипломы за теоретический тур:

Диплом I степени — Роман Черемнов, Ильяс Казымбек

Диплом II степени — Даниэль Тюлюбаев, Таир Абдикадыр, Альтаир Аканов

Подготовили команду преподаватели Самат Максутов (PhD, доцент CDU) и Назарали Айтжанов (магистр CDU).

Ранее школьник из Астаны стал лучшим физиком в Европе.