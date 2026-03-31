Юные футболисты столицы провели экоакцию на матче Казахстана и Коморских островов
Ребята развернули флаг масштабной акции «Таза Қазақстан».
На столичном стадионе «Астана Арена» в рамках международного турнира FIFA Series прошел товарищеский матч между национальными сборными Казахстана и Коморских островов. Во время игры болельщики присоединились к экологической акции, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Среди зрителей матча особое место заняли воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8.
Юные футболисты пришли не только поддержать сборную страны, но и внести свой вклад в общенациональную экологическую инициативу.
В ходе мероприятия ребята развернули флаг масштабной акции «Таза Қазақстан», призывая болельщиков к бережному отношению к окружающей среде. А сразу после финального свистка воспитанники школы организовали уборку трибун стадиона, оставив после себя безупречный порядок.
Руководитель СДЮСШОР №8 Еркебулан Алдабергенов отметил, что участие в таких акциях является важной частью воспитательного процесса.
«Наша школа специализируется на футболе и футзале, у нас занимаются около 1000 детей в возрасте от 8 до 18 лет под руководством 32 тренеров.
Обучение, экипировка и поездки для детей полностью бесплатны, но у нас строгий отбор.
Мы на системной основе поддерживаем инициативу «Таза Қазақстан». На каждом матче национальной сборной Казахстана наши воспитанники после игры убирают трибуны.
Можно сказать, что дети к этому уже привыкли; они учатся ответственности не только на поле, но и за его пределами. Мы стремимся воспитывать не просто атлетов, а культурных и дисциплинированных граждан нашей страны», - отметил он.
