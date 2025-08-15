Массовая драка между юношескими командами "Туран" и "Экибастуз" произошла на 70-ой минуте встречи при счете 1:0 в пользу второй команды, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как в ходе потасовки один из юных футболистов нанёс игроку соперника удар прямой ногой в прыжке, а затем накинулся на него с кулаками. Несколько участников драки оказались на газоне, в то время как другие игроки принялись добивать их ногами. Побоище прекратилось после того, как судья убрал сразу несколько игроков с поля, показав им красные карточки. Матч прекратили досрочно.

В Казахстанской федерации футбола массовую драку среди команд футбольных центров и академий между игроками 2011 года рождения назвали недопустимым инцидентом.

"Подобные действия несовместимы с ценностями спорта и принципами футбола. Футбол – это игра, основанная на уважении, честной конкуренции и принципах Fair Play. Любое проявление агрессии и насилия, особенно на детско-юношеском уровне, является грубым нарушением спортивной этики и человеческих норм", - говорится в заявлении.

Отмечается, что протоколы судей и видеозаписи уже переданы в Контрольно-дисциплинарный и этический комитет КФФ. Заседание по данному инциденту состоится на следующей неделе.

В КФФ подчеркнули, что все причастные к нарушению будут привлечены к строгим мерам ответственности, вплоть до пожизненной дисквалификации из футбола.

"Подобные проявления недопустимы. На поле и за его пределами каждый обязан соблюдать регламент, правила поведения и этические нормы. Футбол в Казахстане должен оставаться чистым. И мы будем этого неукоснительно добиваться", - резюмировала федерация.