В центре Костаная прошла необычная и запоминающаяся акция по профилактике дорожно-транспортных происшествий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Главным героем события стал пони по кличке Аламан - бело-черной масти, словно настоящая зебра. В сопровождении полицейских и школьников он прошел по городским улицам и пешеходным переходам, привлекая внимание прохожих и водителей.

Идея акции проста и гениальна: рассказать о важности соблюдения ПДД с помощью креатива и доброго юмора. Вместе с полицейскими пони сопровождали школьники из отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 8-й и 16-й школ. Процессия вызывала улыбки, фото и видео моментально заполнили соцсети, а дети с радостью делали селфи с "дорожной звездой" по кличке Аламан.

"Мы хотим, чтобы каждый участник движения - водитель, пешеход, велосипедист - понимал: дорога - это зона ответственности. А когда об этом напоминает не только инспектор, но и настоящая "зебра", эффект куда сильнее", - рассказали организаторы.

По словам старшего инспектора управления местной полицейской службы Эльмиры Испандьяровой, главная цель мероприятия — напомнить о взаимоуважении на дороге и необходимости внимательного отношения к пешеходным переходам.

В рамках акции полицейские рассказывали детям о важности световозвращающих элементов, правильном поведении на дорогах и последствиях нарушений. Ученица 7 класса школы №16 Амина Арыстанова поделилась впечатлением:

"Люди запоминают необычное. Я уверена, что после такой яркой акции все будут внимательнее на дороге".

Акция вызвала живой отклик - горожане благодарили организаторов и делились кадрами в соцсетях. И хотя Аламан - не настоящая зебра, свою миссию он выполнил: напомнил костанайцам, что безопасность на дороге - это общее дело.