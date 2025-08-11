Ученики школ "Келешек мектептері" и центров инновационного творчества Казахстана достойно представили страну на FIRST LEGO League Asia Open Championship 2025, который проходил с 7 по 10 августа в Макао (КНР), передает BAQ.KZ.

Чемпионат стал крупнейшей азиатской площадкой в области робототехники, научных исследований и инноваций, собрав более 500 команд и 12 000 участников из более чем 30 стран. Темой этого года стало "Исследование подводного мира".

По итогам трёх дней казахстанские команды показали высокий уровень инженерного мастерства, креативности и командной работы, завоевав две бронзовые медали Champions Award и главную награду чемпионата.

Победители и призёры:

Главная награда чемпионата — команда Leas (категория Explore, 6–10 лет) и команда Subsquad Дворца школьников г. Уральск (категория Challenge, 10–16 лет).

Innovation Project Award — Nova Team, школа №97, Алматы.

Core Values Award — команда Alliance, учебный центр Leas.

Challenge Solution Award и Innovation Project Award — AquaBots, школа №33 Туркестанской области.

Core Values Award и Engineering Excellence Award — Yassi, школа №149, Шымкент.

Challenge Solution Award — OtAi, школа №290 Кызылординской области.

Team Poster Award — Arctic Rescuers, школа №97, Алматы.

Team Model Award — Alem Innovators, Центр инновационного творчества школьников "Alem", Алматы.

FIRST LEGO League — ведущая международная программа по развитию инженерных и исследовательских навыков у школьников через проектную деятельность и робототехнику на платформе LEGO Education. Оператор программы в Казахстане и странах Центральной Азии — USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения РК.

Ранее казахстанские школьники установили рекорд на Международной олимпиаде по ИИ в Пекине.