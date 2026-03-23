В Казахстане стартовала экологическая акция «Мөлдір бұлақ», реализуемая в рамках концепции «Таза Қазақстан» по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Проведение акции приурочено к «Дню очищения» декады Наурызнама, передает BAQ.KZ.

Цель мероприятия заключается в очистке источников воды, родников, рек, озер и морских побережий от мусора, а также в формировании экологической культуры у молодежи.

Инициативу поддержали школьники, студенты колледжей и волонтерская молодежь по всей стране. В рамках акции проводятся работы по расчистке и благоустройству родников, очистке прибрежных территорий от бытовых отходов и другие экологические мероприятия, направленные на бережное отношение к природе.

Студенты Мангистауской области также приняли участие в акции на побережье Каспийского моря, подчеркнув важность сохранения чистоты окружающей среды.

В течение ближайшего месяца экологическая акция «Мөлдір бұлақ» продолжится и в других регионах страны.