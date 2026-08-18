Юные робототехники из Семея взяли серебро на чемпионате в Пекине

Команда лицея «Білім-Инновация» из Семея заняла второе место на международном чемпионате FIRST LEGO League Asia Open Championship 2026 в Пекине, передает BAQ.KZ.

Соревнования проходили с 13 по 16 июня. В них приняли участие 375 команд и около 3,5 тыс. школьников из 25 стран.

Казахстан на чемпионате представляли около 20 команд из Астаны, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской областей и области Абай.

Второе международное серебро

По итогам соревнований команда SBIL•LION•AIRES из Семея стала серебряным призером чемпионата.

Команду создали в 2024 году при поддержке сообщества выпускников Sapa Semey Alumni. Ранее школьники также занимали второе место на международных соревнованиях в Сингапуре.

Участник команды Нурсултан Оразалин отметил, что опыт предыдущих турниров помог ребятам улучшить взаимодействие.