Юные робототехники из Семея взяли серебро на чемпионате в Пекине
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Команда лицея «Білім-Инновация» из Семея заняла второе место на международном чемпионате FIRST LEGO League Asia Open Championship 2026 в Пекине, передает BAQ.KZ.
Соревнования проходили с 13 по 16 июня. В них приняли участие 375 команд и около 3,5 тыс. школьников из 25 стран.
Казахстан на чемпионате представляли около 20 команд из Астаны, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской областей и области Абай.
Второе международное серебро
По итогам соревнований команда SBIL•LION•AIRES из Семея стала серебряным призером чемпионата.
Команду создали в 2024 году при поддержке сообщества выпускников Sapa Semey Alumni. Ранее школьники также занимали второе место на международных соревнованиях в Сингапуре.
Участник команды Нурсултан Оразалин отметил, что опыт предыдущих турниров помог ребятам улучшить взаимодействие.
«В этом году мы очень успешно выступили на чемпионате. Опыт, полученный на предыдущих соревнованиях, помог нам усовершенствовать командную работу и укрепить взаимопонимание. Благодаря слаженной работе на соревнованиях в Пекине нам удалось занять почетное второе место», – рассказал он.
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