Юные робототехники прославили Казахстан на чемпионате в США

Столичные школьники вернулись из США с победами на мировом чемпионате по робототехнике FIRST World Championship, который проходил в Хьюстоне с 29 апреля по 2 мая, передает BAQ.kz.

Казахстан на соревнованиях представили 12 лучших команд в категории FTC.

Команда JELTOQSAN заняла первое место в номинации Sustain the World. Ученики самостоятельно разработали робота, создали 3D-модели и написали программу. По их словам, к турниру они готовились с сентября прошлого года.

Высокие результаты также показали команды FoxSlide и Fizmat Robotics из РФМШ Астаны. Их проекты были связаны с экологией, переработкой отходов и археологией. Школьники отметили, что участие в международном чемпионате дало им большой опыт и новые возможности для будущего обучения.

Всего в турнире участвовали около 350 команд из 66 стран мира. Помимо соревнований, казахстанские школьники активно популяризировали инженерное образование через встречи, презентации и мастер-классы.