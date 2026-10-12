Юные шахматисты Астаны принесли Казахстану все три золота чемпионата Азии

Сборная Казахстана вернулась с чемпионата Азии по шахматам среди школьников с 20 медалями. Три четверти из них, 15 наград, выиграли юные шахматисты Астаны. Им же достались все три золота команды. А 14-летний Алдияр Жауынбай стал чемпионом Азии еще до того, как турнир закончился.

XX чемпионат Азии среди школьников прошел в Тульской области России. Собрались 314 юных шахматистов из 12 стран, Казахстан выставил 22 игрока.

Медали разыгрывали в шести возрастах, отдельно у мальчиков и у девочек, и сразу в трех дисциплинах, классике, рапиде и блице. Всего у Казахстана 3 золота, 10 серебряных и 7 бронзовых наград.

Чемпион за тур до финиша

Главным героем турнира стал Алдияр Жауынбай. В категории до 15 лет он набрал 7,5 очка из 9 и досрочно, за тур до конца, обеспечил себе титул чемпиона Азии по классическим шахматам.

Одним золотом Алдияр не ограничился. В рапиде он взял серебро, в блице бронзу и увез домой полный комплект.

Еще два золота

Алихан Сагынтаев в категории до 11 лет стал лучшим в Азии по блицу. В классике и рапиде он был вторым, итого три медали.

Амалия Едрешева выиграла чемпионат Азии по классическим шахматам среди девочек до 9 лет. В рапиде она добавила бронзу.

Медали от самых младших до старших

Три награды у Алинура Бауыржана, который играл в самой младшей категории, до 7 лет. Серебро в блице и две бронзы, в классике и рапиде.

Алимжан Жауынбай в категории до 13 лет стал вторым в классике и третьим в рапиде.

Акнур Мамакова у девушек до 15 лет дважды поднималась на вторую ступень пьедестала, в рапиде и блице.

Из 22 казахстанцев медали увезли многие, но больше всего наград поехало в столицу. Без юных астанчан у сборной не было бы ни одного золота.