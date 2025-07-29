Воспитанники секции "Кикбоксинг" детско‑юношеской спортивной школы № 7 города Астаны приняли участие в экологической акции "Таза Қазақстан", направленной на развитие культуры бережного отношения к природе. Мероприятие состоялось по инициативе столичного акимата и собрало активную молодёжь, передает BAQ.KZ.

Под руководством тренера Данияра Шимирова юные спортсмены, посещающие летний лагерь, провели субботник на территории у спортивного зала по адресу ул. Аль‑Фараби, 53/3 — как раз там, где проходят их тренировки. Ребята очистили участок от мусора, расставили новые контейнеры и привели территорию в порядок.

"Наша задача — не только развивать спортивные навыки, но и воспитывать в детях патриотизм и уважение к природе. Акция "Таза Қазақстан" — это важная школа воспитания", — отметили в ходе субботника.

Эти слова десятки раз подтверждал тренер Данияр: его цель — воспитывать гармонично развитых детей, которые знают о социальной ответственности не понаслышке.

Летняя программа в секции предоставляет подросткам не только тренировочный график, но и насыщенные мероприятия: кикбоксинг дополняется занятиями по казахской борьбе, футболу и волейболу, тренировками в спортзале. Обязательные элементы — лекции по пожарной безопасности, первой медицинской помощи и темы воспитательной направленности.

Тренер подчеркнул: такие мультиформатные программы помогают не только совершенствовать технику, но и воспитывать всесторонне развитую и экологически сознательную молодёжь.