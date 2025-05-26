Министерство здравоохранения Казахстана совместно с Фондом социального медицинского страхования запускают творческий челлендж для юных казахстанцев — "Спасибо врачу — глазами детей", передает BAQ.KZ.

С 23 мая по 10 июня маленькие пациенты приглашаются принять участие в акции, которая призвана помочь детям выразить свою благодарность любимым врачам через рисунки и короткие видеоролики.

Чтобы стать участником, необходимо создать рисунок или видео, рассказать в нем, за что хочется поблагодарить своего врача, и опубликовать работу в Instagram с хештегом #Дәрігербалалардыңжанашыры. В теле поста обязательно нужно отметить официальный сайт Министерства здравоохранения.

"Мы хотим, чтобы дети смогли через творчество показать свою признательность врачам, которые заботятся о их здоровье. Этот челлендж — замечательная возможность объединить семьи и вдохновить детей на добрые поступки", — отметили организаторы.

Лучшие работы будут опубликованы на официальных страницах Министерства здравоохранения в социальных сетях, а участники смогут стать частью важной общественной инициативы.

Министерство здравоохранения и Фонд социального медицинского страхования приглашают всех юных казахстанцев присоединиться к челленджу, подарить тепло и поддержку своим врачам и показать, насколько важна их работа для каждого из нас.