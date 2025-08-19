17 августа 2025 года в истории казахстанского альпинизма произошел знаковый момент. 16-летний Данил Пархаев стал самым молодым казахстанцем, покорившим пик Ленина (7134 м), один из самых известных семитысячников мира, расположенный в Кыргызстане, передает BAQ.KZ.

Это восхождение стало важной вехой в его спортивной карьере и на пути к главной цели — титулу "Снежного Барса".

В своем Instagram Данил поделился переживаниями от экстремального путешествия: "Это был невероятный путь: холод до -20, ветер от 50 до 70 км/ч, бессонные ночи, накопившаяся усталость… У меня было примерно тысяча причин развернуться, но я шел до последнего. Сейчас я хочу продолжать "покорять" наши не высокие, но сложные горы, проходить сложные маршруты и взбираться на крутые вершины, чтобы вдохновлять ещё больше людей не сидеть на диване."

Для Пархаева восхождение на пик Ленина стало лишь этапом на пути к более амбициозной цели — покорению всех пяти семитысячников бывшего СССР, за что альпинисты получают титул "Снежного Барса". Это важное достижение вдохновляет как его сверстников, так и более старших альпинистов. Пархаев не намерен останавливаться на достигнутом и планирует продолжить свои экспедиции, вдохновляя людей на стремление к высотам и достижению своих целей.