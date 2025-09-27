С 22 по 26 сентября в латвийском Айзкраукле прошёл юниорский турнир ITF J30, где ярко проявил себя теннисист из Казахстана Иван Пономарев, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В парном разряде Пономарев вместе с литовцем Марком Гриазутиным Тверским стал чемпионом. В финале дуэт одержал волевую победу над местной парой Александровас/Бандзевисиус — 1:6, 6:4, 10:5. Несмотря на тяжёлое начало, Иван и Марк сумели переломить ход встречи и продемонстрировали отличное взаимопонимание и бойцовский характер. Для Ивана Пономарева это уже второй титул ITF Juniors в парном разряде, что подтверждает его уверенный рост и перспективы в юношеском туре.