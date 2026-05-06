Юный казахстанец нокаутировал соперника на ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Жаксылык Ермекулы пробился в полуфинал чемпионата Азии среди юниоров, проходящего в Ташкенте, передает BAQ.kz.

В четвертьфинале турнира U-15 в весовой категории до 35 килограммов Ермекулы встретился с узбекистанским спортсменом Достон Комилов.

Поединок завершился досрочно: в третьем раунде казахстанец несколько раз отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Таким образом, Жаксылык Ермекулы вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что юниорский чемпионат Азии среди спортсменов до 15 и 17 лет проходит в Ташкенте и продлится до 15 мая.