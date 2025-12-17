В Астане на площадке ORTA Creative Hub прошла презентация серии экологических сказок "Волшебные миры Платона", автором которых является 12-летний казахстанский писатель Платон Нечаев, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Проект направлен на формирование экологического мышления у детей и поддержку инициативы "Таза Қазақстан".

Мероприятие собрало детей и родителей, представителей государственных органов, национальных компаний, международных организаций, дипломатических миссий, бизнеса и средств массовой информации. В числе гостей присутствовали олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, советник Спикера Сената Республики Казахстан Динара Садвакасова, советник Министра энергетики РК Асель Серикпаева, представители АО НК "КазМунайГаз", а также дипломат Посольства Объединённых Арабских Эмиратов Айша Альмесмари.

В ходе презентации Платон Нечаев рассказал о развитии проекта EcoStories, который включает серию книг, геймифицированные экологические тропы и образовательный Telegram-бот. Для юных участников мероприятия были организованы эко-викторина и творческий мастер-класс PLATON 5D по созданию эко-героев.

Сообщается, что часть средств от продажи книг будет направлена на запуск первого геймифицированного экологического маршрута в Ботаническом саду Астаны, а также на реализацию весенних программ по посадке деревьев.

Проект "Волшебные миры Платона" продемонстрировал, как инициатива одного ребёнка может способствовать формированию ответственного отношения к окружающей среде и идеям устойчивого развития.