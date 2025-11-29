Руководство департамента полиции Кокшетау посетило среднюю школу № 12, чтобы вручить благодарственные письма 10-летнему Алана Колмагорову и его матери Юлии Колмагоровой за активное содействие в раскрытии преступления, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Заместитель начальника департамента Азамат Ашимов отметил гражданскую ответственность школьника, вручил ему почетные грамоты и подарки — велосипед и модель патрульного автомобиля.

Инцидент произошёл 25 ноября, когда Алан сообщил на линию "102" о грубом нарушении правил дорожного движения водителем серого автомобиля. Мальчик подробно указал марку, цвет и государственный номер машины. Благодаря его своевременной информации патрульный экипаж быстро задержал нарушителя, который оказался лицом, совершившим угон автомобиля.

Алан рассказал, что заметил нарушение вместе с другом, но принял решение позвонить в полицию самостоятельно, понимая, что действия водителя могли привести к более серьёзным последствиям. Мама школьника подчеркнула, что сын с раннего возраста проявляет ответственность и стремится отстаивать справедливость.

Сотрудники полиции отметили, что активное участие граждан, включая несовершеннолетних, играет важную роль в обеспечении общественного порядка, безопасности на дорогах и предотвращении потенциально опасных ситуаций.