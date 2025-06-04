Молодой игрок футбольного клуба "Кайрат" и академии лондонского "Челси" Дастан Сатпаев подписал спонсорский контракт с мировым спортивным гигантом Nike, передает BAQ.KZ.

О подписании соглашения сообщила компания ProSports Management, представляющая интересы футболиста. Сотрудничество с Nike станет важным шагом в карьере Сатпаева и подтверждением его растущего статуса на международной арене.

Дастан уже зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых игроков Казахстана, демонстрируя высокий уровень подготовки и уверенную игру на позиции полузащитника. Его успехи в юношеском составе "Кайрата", а затем в структуре лондонского "Челси" привлекли внимание не только болельщиков, но и ведущих спортивных брендов.

Соглашение с Nike откроет для футболиста новые возможности и станет дополнительной мотивацией для дальнейшего развития.

Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб "Челси" объявил о подписании контракта с 16-летним талантом Дастаном Сатпаевым. Этот трансфер стал рекордным для чемпионата Казахстана, так как "Кайрат" получит за игрока 4,3 миллиона евро.

Сатпаев присоединится к лондонскому клубу летом 2026 года, подписав контракт на пять лет с опцией продления еще на один сезон. До этого времени он останется в "Кайрате", где будет работать с тренером "Челси" по индивидуальной программе.