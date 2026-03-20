Юный теннисист Омарханов вышел в четвертьфинал парного турнира ITF в Тунисе
18-летний спортсмен выступает в дуэте с французом Виктором Паганетти.
Сегодня 2026, 03:21
Фото: Getty Images
Казахстанский теннисист Амир Омарханов успешно преодолел стадию 1/8 финала парного разряда турнира серии ITF World Tennis Tour, проходящего в Монастире, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В матче за выход в четвертьфинал казахстанско-французская пара уверенно обыграла итальянцев Леонардо Росси и Пьетро Мугелли.
Встреча завершилась в двух сетах — 6:2, 6:1 в пользу Омарханова и Паганетти.
В четвертьфинале их соперники определятся по итогам противостояния между британским дуэтом Бенджамин Гусик Ван / Люциус Гуттерридж и парой Али Хабиб / Доминик Мугенис-Мендоса.
