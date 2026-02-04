В Астане состоялось экспертное обсуждение проекта новой Конституции Республики Казахстан, организованное Республиканским общественным объединением "Казахстанский союз юристов", передает BAQ.KZ.

Мероприятие объединило представителей юридического сообщества, государственных органов, судейского корпуса, нотариата, частных судебных исполнителей, научных кругов, палат юридических консультантов и политической партии "Respublica", а также региональных филиалов Союза юристов в городах Астане, Алматы и Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, области Абай, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетісуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях.

Модератором встречи выступил исполнительный директор Союза юристов Аргын Искакбеков.

С основным докладом выступил член Конституционной комиссии, председатель Союза юристов и председатель Республиканской коллегии юридических консультантов Серік Ақылбай.

В своём выступлении он подчеркнул, что проект новой Конституции представляет собой не просто совокупность поправок, а концептуально обновлённую модель Основного закона, отражающую современные общественные запросы и стратегические ориентиры развития государства. Особое внимание было уделено усилению блока прав и свобод человека, закреплению их в качестве главного приоритета государственной политики, а также формированию дополнительных правовых гарантий их защиты.

Отмечено, что в проекте впервые закрепляются вопросы защиты прав граждан в цифровом пространстве, включая защиту персональных данных, а развитие образования, науки, культуры и инноваций определяется как ключевое направление государственной политики и основа развития человеческого капитала.

В числе принципиальных положений также обозначены подтверждение светского характера государства и системы образования, укрепление общественного согласия и конституционных ценностей справедливости, законности и правопорядка.

Экспертные позиции представили руководители и представители профильных институтов, в том числе председатель Республиканской нотариальной палаты Республики Казахстан, председатель Союза судей Республики Казахстан, представители Республиканской палаты частных судебных исполнителей, политических партий, а также руководители региональных структур Союза юристов Жетісуской, Акмолинской и Мангистауской областей.

Участники обсудили институциональные изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия ветвей власти, совершенствование конституционных механизмов защиты прав граждан и модернизацию правовой системы с учётом современных вызовов.

По итогам обсуждения профессиональное сообщество в целом поддержало концептуальные подходы проекта новой Конституции и выразило готовность направить предложения для его дальнейшей доработки.