Казахстанский комик Нурлан Сабуров оказался в центре нового скандала — юрист утверждает, что за поддержку российских военных формирований ему может грозить до 12 лет лишения свободы, сообщает BAQ.kz.

Комик Нурлан Сабуров может столкнуться с серьезными правовыми последствиями в Казахстане из-за своих действий и высказываний в России. Как сообщил юрист Бауыржан Онгаров, артисту потенциально грозит уголовная ответственность по статье о наемничестве.

По словам юриста, Сабурову вменяют финансирование и материальное обеспечение бойцов ЧВК "Вагнер", что подпадает под часть 1 статьи 170 Уголовного кодекса РК. Санкция данной нормы предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. Онгаров утверждает, что состав преступления якобы полностью доказан.

Поводом для обсуждения стало старое видео, вновь распространившееся в соцсетях на фоне сообщений о вынужденном возвращении Сабурова в Казахстан. В ролике комик рассказывает о передаче 10 эндуро-мотоциклов подразделению "Вагнер Истра", участвующему в боевых действиях на стороне России против Украины, и желает бойцам "вернуться с победой".

Ряд z-пабликов указывал, что видео было опубликовано в июле 2025 года в телеграм-канале главы городского округа Истра Татьяны Витушевой и удалено 9 февраля — уже после скандала вокруг Сабурова. Несмотря на попытки представить запись постановочной или созданной с помощью ИИ, Factcheck.kz подтвердил ее подлинность.

На фоне депортации комика в соцсетях началась масштабная волна критики. Пользователи вновь вспомнили старые скандалы, связанные с его шутками о казахах, языке и женщинах, в том числе в шоу "Что было дальше?". Наибольший резонанс вызвали события 2022 года, когда во время гастролей в США выступления Сабурова сопровождались антивоенными акциями протеста.

Кроме того, комик ранее уже привлекался к ответственности в России за нарушение миграционного режима — в мае 2025 года он превысил разрешенный срок пребывания в стране, за что был оштрафован.

6 февраля стало известно о запрете Сабурову на въезд в Россию сроком на 50 лет. Официальной причиной назвали нарушения миграционного и налогового законодательства. Позднее сообщалось, что в России у артиста осталась недвижимость на сумму около 1 млрд тенге. Журналистка Ксения Собчак заявила, что депортация может иметь экономические или политические причины.