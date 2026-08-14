Юриста центра поддержки семьи осудили за насилие над супругой

В области Жетысу осудили сотрудника центра, который должен был помогать пострадавшим от семейно-бытового насилия. На момент преступления мужчина работал юристом Центра поддержки семьи «Жануя», а потерпевшей стала его собственная супруга, передает BAQ.KZ.

История получила продолжение в Каратальском районном суде. Мужчину признали виновным в бытовом насилии.

Особую деталь делу придает его место работы. В «Жануя» он занимался правовыми вопросами в организации, куда обращаются люди, столкнувшиеся с насилием в семье.

В суде обвинение поддерживал прокурор Каратальского района. По данным надзорного органа, вина подсудимого была доказана полностью.

Суд назначил мужчине 200 часов общественных работ. Приговор уже вступил в законную силу.

В прокуратуре области Жетысу заявили, что факты бытового насилия будут получать правовую оценку независимо от должности, статуса или места работы нарушителя.