Юриста центра поддержки семьи осудили за насилие над супругой
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В области Жетысу осудили сотрудника центра, который должен был помогать пострадавшим от семейно-бытового насилия. На момент преступления мужчина работал юристом Центра поддержки семьи «Жануя», а потерпевшей стала его собственная супруга, передает BAQ.KZ.
История получила продолжение в Каратальском районном суде. Мужчину признали виновным в бытовом насилии.
Особую деталь делу придает его место работы. В «Жануя» он занимался правовыми вопросами в организации, куда обращаются люди, столкнувшиеся с насилием в семье.
В суде обвинение поддерживал прокурор Каратальского района. По данным надзорного органа, вина подсудимого была доказана полностью.
Суд назначил мужчине 200 часов общественных работ. Приговор уже вступил в законную силу.
В прокуратуре области Жетысу заявили, что факты бытового насилия будут получать правовую оценку независимо от должности, статуса или места работы нарушителя.
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