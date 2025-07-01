Суд в Атырауской области вынес приговор мужчине, который зверски убил свою бывшую супругу на её рабочем месте, передает BAQ.KZ.

Преступление произошло 27 марта 2025 года в поликлинике города Кульсары и вызвало широкий общественный резонанс.

Как сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области, подсудимый С. признан виновным по пунктам 9 и 15 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК — убийство, совершённое с особой жестокостью, из хулиганских побуждений и в условиях чрезвычайного положения.

По материалам дела, мужчина вступил в переписку с бывшей женой в соцсетях, между ними вспыхнула ссора. Тогда он взял с собой нож, пришёл в поликлинику, где работала женщина, и напал на неё прямо в кабинете. После удара рукой по голове он достал нож. Когда женщина попыталась убежать, С. дважды ударил её ножом — в шею и грудную клетку. Она скончалась на месте.

Суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено. Несмотря на ходатайства родственников погибшей о пожизненном сроке, суд ограничился минимальным порогом санкции", — сообщили порталу "АЖ" в пресс-службе суда.

Также в пользу семьи погибшей взыскан моральный ущерб.

К слову, погибшей оказалась Мейрамгул Кайырбекова, которая работала в учреждении с 2022 года юристом. У неё осталась дочь.