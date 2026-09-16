Юрта, «Жеті қазына» и стрельба из лука: Токаев посетил этноаул в Сеуле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Чо Чжон Шик посетили казахский этноаул, расположенный в столичном парке Ханган.

Гостям представили историю и традиции казахского народа, национальное декоративно-прикладное искусство, музыкальную культуру и современные формы сохранения культурного наследия.

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Касым-Жомарт Токаев и Чо Чжон Шик осмотрели традиционную юрту и инсталляцию «Жеті қазына», посвященную семи главным сокровищам казахского народа. В этноауле также были представлены национальная одежда, ювелирные украшения и изделия из войлока.

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Акорда

Отдельная часть экспозиции была посвящена казахской музыкальной культуре. Гостям продемонстрировали домбру, дауылпаз, жетіген и другие национальные инструменты.

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В культурную программу вошло совместное выступление ансамбля танца «Бірлік» и балетной труппы Государственного академического корейского театра Республики Казахстан. Артисты представили хореографическую композицию «Дружба», посвященную культурным связям казахского и корейского народов.

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Акорда

Токаев и Чо Чжон Шик также ознакомились с традиционным искусством стрельбы из лука. Для них провели небольшой мастер-класс по технике владения оружием.

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Еще одной частью программы стала диджитал-юрта – современная интерпретация традиционного казахского жилища. На панорамном LED-экране показали видеоматериалы об истории и культуре Казахстана, дружбе двух народов и жизни этнических корейцев в республике.

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Завершилось мероприятие символической акцией: в небо над парком Ханган подняли дроны с государственными флагами Казахстана и Республики Корея, а также дирижабль с надписью «Казахстан – Корея вместе устремлены к светлому будущему».