Юстиция Казахстана: цифровизация, ИИ и доступная помощь в 2026 году
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев провел расширенное заседание коллегии, подводя итоги 2025 года и определяя приоритеты на 2026-й, сообщает BAQ.kz.
Об этом информировала пресс-служба ведомства. Главные задачи: повышение качества нормотворчества, внедрение цифровых решений и искусственного интеллекта, развитие судебно-экспертной деятельности, модернизация принудительного исполнения и обеспечение доступности юридической помощи.
Особое внимание уделено цифровизации нотариата и адвокатуры, защите интеллектуальной собственности и запуску единой платформы для коллективного управления авторскими правами.
Сарсембаев подчеркнул, что в основе всех реформ — человек, а 2026 год должен стать годом конкретных решений и измеримых результатов в реализации концепции "Закон и порядок" Главы государства.
