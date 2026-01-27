В Актобе полицейские задержали ювелира, подозреваемого в мошенничестве с золотыми изделиями. Жалобы на его действия поступили от граждан в районе Центрального базара, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, мастер принимал у клиентов золотые изделия для ремонта или изготовления украшений, однако сдавал их в ломбард, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

На данный момент установлено, что подозреваемый причастен как минимум к 20 случаям мошенничества, а общий ущерб потерпевшим превышает 12 миллионов тенге.

По факту преступления проводится досудебное расследование, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.