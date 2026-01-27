Ювелир из Актобе сдавал золотые изделия клиентов в ломбард
Сегодня, 12:36
79Фото: freepik.com
В Актобе полицейские задержали ювелира, подозреваемого в мошенничестве с золотыми изделиями. Жалобы на его действия поступили от граждан в районе Центрального базара, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, мастер принимал у клиентов золотые изделия для ремонта или изготовления украшений, однако сдавал их в ломбард, а вырученные деньги тратил на личные нужды.
На данный момент установлено, что подозреваемый причастен как минимум к 20 случаям мошенничества, а общий ущерб потерпевшим превышает 12 миллионов тенге.
По факту преступления проводится досудебное расследование, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
