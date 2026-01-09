Ювелирная афера на 130 млн: разыскиваемую казахстанку задержали в Турции
Подозреваемая обманула жителей Кызылорды под предлогом покупки ювелирных изделий.
Гражданка Казахстана, разыскиваемая за неоднократное мошенничество, возвращена на родину из Турции. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РК, сообщает BAQ.KZ.
Как уточняется, экстрадиция проведена Генеральной прокуратурой совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел. Подозреваемая была задержана на территории Турецкой Республики и передана казахстанской стороне.
По данным следствия, в 2024 году в Кызылорде женщина, обещая приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путем завладела денежными средствами потерпевших. В результате её действий пострадали восемь человек, а общий материальный ущерб составил около 130 млн тенге.
После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами Казахстана и была объявлена в международный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий её местонахождение было установлено, после чего она была задержана за рубежом.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За инкриминируемые преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
