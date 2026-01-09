  • 9 Января, 10:26

Ювелирная афера на 130 млн: разыскиваемую казахстанку задержали в Турции

Подозреваемая обманула жителей Кызылорды под предлогом покупки ювелирных изделий.

140
Фото: Комсомольская правда

Гражданка Казахстана, разыскиваемая за неоднократное мошенничество, возвращена на родину из Турции. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РК, сообщает BAQ.KZ.

Как уточняется, экстрадиция проведена Генеральной прокуратурой совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел. Подозреваемая была задержана на территории Турецкой Республики и передана казахстанской стороне.

По данным следствия, в 2024 году в Кызылорде женщина, обещая приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путем завладела денежными средствами потерпевших. В результате её действий пострадали восемь человек, а общий материальный ущерб составил около 130 млн тенге.

После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами Казахстана и была объявлена в международный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий её местонахождение было установлено, после чего она была задержана за рубежом.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За инкриминируемые преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

