"Ювелирная" афера на миллионы: организаторов "Nazira Gold" посадили на 5–10 лет
В Шымкенте завершился суд над организаторами финансовой пирамиды "Nazira Gold", позиционировавшей себя как компания по продаже ювелирных изделий. Несмотря на обещания ежемесячного дохода в 20–40% от вложений, выплаты вкладчикам осуществлялись исключительно за счёт средств новых участников, передает BAQ.KZ.
В результате деятельности пирамиды пострадали свыше 4 тысяч человек. Полученные от вкладчиков средства организаторы тратили на приобретение дорогих автомобилей, земельных участков, квартир и ювелирных изделий.
Суд признал 9 лиц виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Кроме того, суд конфисковал имущество организаторов: денежные средства на общую сумму 402 млн тенге, 52 транспортных средства, частный дом, 2 квартиры в престижных жилых комплексах и 17 кг ювелирных изделий.
Расследование проводилось Департаментом АФМ по городу Шымкент, целью которого стало восстановление справедливости и защита интересов пострадавших вкладчиков.
Судебное решение вступило в законную силу, а конфискованное имущество будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим.
