Южная Корея и Вьетнам договорились расширить сотрудничество на фоне нестабильности в мире
Сеул и Ханой договорились увеличить объем взаимной торговли до 150 млрд долларов к 2030 году.
Сеул и Ханой намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере энергетической безопасности и цепочек поставок на фоне глобальной нестабильности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Yonhap.
Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён по итогам переговоров с лидером Вьетнама То Лам, состоявшихся в Ханое.
По словам южнокорейского лидера, стороны пришли к единому мнению о том, что в условиях нарушений глобальных цепочек поставок двустороннее взаимодействие приобретает особую значимость.
Сеул и Ханой договорились увеличить объем взаимной торговли до 150 млрд долларов к 2030 году. Для сравнения, по итогам прошлого года товарооборот между странами составил 94,6 млрд долларов. Также стороны подчеркнули необходимость расширения инвестиций и углубления экономических связей.
В ходе встречи обсуждались и вопросы региональной безопасности. Ли Чжэ Мён рассказал о шагах по укреплению мира на Корейском полуострове, а То Лам поддержал стремление Сеула к возобновлению диалога с КНДР.
Кроме того, стороны договорились продолжать координацию на международной арене, включая взаимодействие в рамках Организация Объединенных Наций.
Отмечается, что визит президента Южной Кореи во Вьетнам продлится четыре дня. Он стал первым иностранным лидером, посетившим страну после избрания То Лама главой государства.
Самое читаемое
- Трамп призвал Иран помиловать приговорённых к казни женщин
- Следователь объяснил, зачем Жанабыловых водили к руководству ДЭР
- В Астане стартует международный экологический саммит #RES 2026
- Годы ожидания и один обвал: Спасет ли реновация жителей аварийных домов Костаная
- «Не вводите суд в заблуждение»: адвокат Жанабыловых выступила против следствия