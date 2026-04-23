Южная Корея и Вьетнам договорились расширить сотрудничество на фоне нестабильности в мире

Сеул и Ханой намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере энергетической безопасности и цепочек поставок на фоне глобальной нестабильности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Yonhap.

Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён по итогам переговоров с лидером Вьетнама То Лам, состоявшихся в Ханое.

По словам южнокорейского лидера, стороны пришли к единому мнению о том, что в условиях нарушений глобальных цепочек поставок двустороннее взаимодействие приобретает особую значимость.

Сеул и Ханой договорились увеличить объем взаимной торговли до 150 млрд долларов к 2030 году. Для сравнения, по итогам прошлого года товарооборот между странами составил 94,6 млрд долларов. Также стороны подчеркнули необходимость расширения инвестиций и углубления экономических связей.

В ходе встречи обсуждались и вопросы региональной безопасности. Ли Чжэ Мён рассказал о шагах по укреплению мира на Корейском полуострове, а То Лам поддержал стремление Сеула к возобновлению диалога с КНДР.

Кроме того, стороны договорились продолжать координацию на международной арене, включая взаимодействие в рамках Организация Объединенных Наций.

Отмечается, что визит президента Южной Кореи во Вьетнам продлится четыре дня. Он стал первым иностранным лидером, посетившим страну после избрания То Лама главой государства.