Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР
Мера направлена на ослабление напряженности между странами.
Сегодня, 08:15
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Сегодня, 08:15Сегодня, 08:15
74Фото: Istockphoto
Южнокорейские военные начали разбирать громкоговорители, установленные вдоль границы с КНДР и ранее использовавшиеся для пропагандистского вещания в сторону Северной Кореи, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Interfax.
В Минобороны Южной Кореи подчеркнули, что демонтаж направлен на снижение напряжённости на полуострове и не отразится на боеспособности армии.
Решение отказаться от трансляций в сторону Пхеньяна было принято в июне, сразу после победы на президентских выборах Ли Чжэ Мена, кандидата от Демократической партии. Новый глава государства заявил о намерении перейти к диалогу с Северной Кореей и смягчить линию взаимодействия.
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