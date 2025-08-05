Южнокорейские военные начали разбирать громкоговорители, установленные вдоль границы с КНДР и ранее использовавшиеся для пропагандистского вещания в сторону Северной Кореи, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Interfax.

В Минобороны Южной Кореи подчеркнули, что демонтаж направлен на снижение напряжённости на полуострове и не отразится на боеспособности армии.

Решение отказаться от трансляций в сторону Пхеньяна было принято в июне, сразу после победы на президентских выборах Ли Чжэ Мена, кандидата от Демократической партии. Новый глава государства заявил о намерении перейти к диалогу с Северной Кореей и смягчить линию взаимодействия.