Южная Корея, Россия и Европа: куда уезжают работать казахстанцы
Большинство трудовых мигрантов из Казахстана выбирают Россию, однако среди популярных направлений также остаются Южная Корея, Польша, Великобритания и Канада.
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По состоянию на первый квартал 2026 года за пределами Казахстана работают 148,6 тысячи граждан страны. Такие данные BAQ.KZ предоставило Министерство труда и социальной защиты населения. Больше всего казахстанцев трудятся в России, однако география трудовой миграции постепенно расширяется.
Россия остается главным направлением
Согласно данным Минтруда, подавляющее большинство казахстанцев, работающих за рубежом, находятся в России. Там трудятся около 124 тысяч человек.
На втором месте находится Южная Корея, где работают 12,9 тысячи граждан Казахстана. Далее следуют Польша с показателем 2,5 тысячи человек и Словакия, где трудоустроены около тысячи казахстанцев.
В министерстве также отметили, что востребованными направлениями для трудовой миграции остаются Великобритания и Канада.
Кто именно уезжает, неизвестно
Несмотря на масштаб трудовой миграции, государство не ведет отдельную статистику по профессиям граждан, работающих за рубежом.
В министерстве сообщили, что данные о количестве врачей, педагогов, IT-специалистов, инженеров и представителей других профессий, уехавших на работу в другие страны, не собираются.
Таким образом, полной картины о том, специалисты каких сфер чаще всего покидают страну, сегодня нет.
Почему казахстанцы выбирают работу за границей
В ведомстве подчеркивают, что причины трудовой миграции могут быть разными. При этом государство не ограничивает граждан в выборе места работы.
По информации министерства, многие высококвалифицированные специалисты отправляются за рубеж для получения международного опыта и профессионального развития.
В Минтруда считают, что часть таких специалистов впоследствии возвращается в Казахстан, привозя новые знания, технологии и практические навыки.
Кроме того, востребованность казахстанских специалистов за рубежом в ведомстве рассматривают как показатель качества отечественного образования и подготовки кадров.
Как государство пытается удержать молодежь
Для поддержки занятости молодых специалистов в Казахстане действует ряд государственных программ. Одной из самых популярных остается программа «Молодежная практика».
По данным министерства, ежегодно в ней участвуют более 30 тысяч человек. В 2026 году планируется охватить программой около 25 тысяч молодых казахстанцев. По состоянию на 1 мая на практику уже направлены 2,7 тысячи человек.
Помимо этого:
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более 36 тысяч молодых людей трудоустроены на постоянные вакансии;
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9,3 тысячи человек привлечены к общественным работам;
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1,7 тысячи направлены на социальные рабочие места;
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748 человек прошли краткосрочное обучение;
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5,2 тысячи участников начали обучение по программе «Бастау Бизнес».
Зарплаты определяет рынок
В министерстве также напомнили, что уровень заработной платы устанавливается не государством, а по договоренности между работодателем и работником.
Размер оплаты труда зависит от квалификации специалиста, сложности выполняемой работы и условий труда, закрепленных в трудовом договоре.
Какие программы поддержки действуют сегодня
В настоящее время в Казахстане реализуется несколько стратегических инициатив, направленных на поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала страны.
Среди них Концепция государственной молодежной политики на 2023–2029 годы, Программа повышения доходов населения до 2029 года и Президентский молодежный кадровый резерв.
Власти рассчитывают, что эти меры помогут молодым специалистам находить возможности для профессионального роста внутри страны и будут способствовать снижению оттока кадров за рубеж.
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