Южная Корея, Россия и Европа: куда уезжают работать казахстанцы

По состоянию на первый квартал 2026 года за пределами Казахстана работают 148,6 тысячи граждан страны. Такие данные BAQ.KZ предоставило Министерство труда и социальной защиты населения. Больше всего казахстанцев трудятся в России, однако география трудовой миграции постепенно расширяется.

Россия остается главным направлением

Согласно данным Минтруда, подавляющее большинство казахстанцев, работающих за рубежом, находятся в России. Там трудятся около 124 тысяч человек.

На втором месте находится Южная Корея, где работают 12,9 тысячи граждан Казахстана. Далее следуют Польша с показателем 2,5 тысячи человек и Словакия, где трудоустроены около тысячи казахстанцев.

В министерстве также отметили, что востребованными направлениями для трудовой миграции остаются Великобритания и Канада.

Кто именно уезжает, неизвестно

Несмотря на масштаб трудовой миграции, государство не ведет отдельную статистику по профессиям граждан, работающих за рубежом.

В министерстве сообщили, что данные о количестве врачей, педагогов, IT-специалистов, инженеров и представителей других профессий, уехавших на работу в другие страны, не собираются.

Таким образом, полной картины о том, специалисты каких сфер чаще всего покидают страну, сегодня нет.

Почему казахстанцы выбирают работу за границей

В ведомстве подчеркивают, что причины трудовой миграции могут быть разными. При этом государство не ограничивает граждан в выборе места работы.

По информации министерства, многие высококвалифицированные специалисты отправляются за рубеж для получения международного опыта и профессионального развития.

В Минтруда считают, что часть таких специалистов впоследствии возвращается в Казахстан, привозя новые знания, технологии и практические навыки.

Кроме того, востребованность казахстанских специалистов за рубежом в ведомстве рассматривают как показатель качества отечественного образования и подготовки кадров.

Как государство пытается удержать молодежь

Для поддержки занятости молодых специалистов в Казахстане действует ряд государственных программ. Одной из самых популярных остается программа «Молодежная практика».

По данным министерства, ежегодно в ней участвуют более 30 тысяч человек. В 2026 году планируется охватить программой около 25 тысяч молодых казахстанцев. По состоянию на 1 мая на практику уже направлены 2,7 тысячи человек.

Помимо этого:

более 36 тысяч молодых людей трудоустроены на постоянные вакансии;

9,3 тысячи человек привлечены к общественным работам;

1,7 тысячи направлены на социальные рабочие места;

748 человек прошли краткосрочное обучение;

5,2 тысячи участников начали обучение по программе «Бастау Бизнес».

Зарплаты определяет рынок

В министерстве также напомнили, что уровень заработной платы устанавливается не государством, а по договоренности между работодателем и работником.

Размер оплаты труда зависит от квалификации специалиста, сложности выполняемой работы и условий труда, закрепленных в трудовом договоре.

Какие программы поддержки действуют сегодня

В настоящее время в Казахстане реализуется несколько стратегических инициатив, направленных на поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала страны.

Среди них Концепция государственной молодежной политики на 2023–2029 годы, Программа повышения доходов населения до 2029 года и Президентский молодежный кадровый резерв.

Власти рассчитывают, что эти меры помогут молодым специалистам находить возможности для профессионального роста внутри страны и будут способствовать снижению оттока кадров за рубеж.