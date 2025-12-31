Южнокорейская компания Samsung Electronics официально начала производство телевизоров и стиральных машин в Казахстане. Это первое производственное присутствие технологического гиганта в Центральной Азии, передает BAQ.kz со ссылкой на AJU PRESS.

Как сообщили в Посольстве Казахстана в Республике Корея, новые производственные линии работают на заводе Silk Road Electronics в городе Сарань Карагандинской области. В настоящее время на предприятии трудятся более 1 100 сотрудников.

Проект реализуется в формате совместной инициативы с участием правительства Казахстана, частных инвесторов и отраслевых партнёров. Его цель — развитие внутреннего машиностроения и локализация высокотехнологичного производства в стране.

Годовая мощность завода составляет 150 000 телевизоров и 200 000 стиральных машин. Сейчас предприятие выпускает стиральные машины с поддержкой экосистемы SmartThings, а также телевизоры серий Crystal UHD 4K, FHD и HD.

С начала серийного производства в 2025 году было выпущено более 42 000 единиц техники, включая модели с элементами искусственного интеллекта и пользовательским интерфейсом, локализованным на казахский язык.

В дальнейшем планируется запуск производства телевизоров серии QLED. Кроме того, завод уже приступил к выпуску телевизоров модельного ряда 2026 года, которые, по данным посольства, полностью соответствуют международным стандартам Samsung.

Запуск производства рассматривается как важный шаг в укреплении промышленного потенциала Казахстана и расширении присутствия глобальных технологических брендов в регионе.