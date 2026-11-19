Южно-Казахстанскому университету имени Ауэзова присвоят национальный статус
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение присвоить Южно-Казахстанскому университету имени Мухтара Ауэзова статус национального. Об этом Глава государства сообщил на III Форуме стратегических партнеров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент заявил о намерении превратить Шымкент в крупный научно-образовательный центр южного региона.
«Следующая важная задача. Сегодня в Казахстане есть три крупных города.
Главными центрами науки, культуры и интеллектуального развития считаются Астана и Алматы, поскольку именно здесь сосредоточены ведущие национальные университеты.
Теперь на очереди – Шымкент, который мы намерены превратить в крупный научно-образовательный хаб южного региона», – отметил Глава государства.
В Шымкенте уже реализуется образовательная программа Университета штата Аризона и открыт филиал турецкого университета Гази.
«Мною принято решение присвоить Южно-Казахстанскому университету, носящему имя выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова, статус национального.
Университет имени Ауэзова – крупнейший вуз региона, где сегодня получает образование каждый пятый студент мегаполиса. Национальный статус формирует высокую степень ответственности как для самого учебного заведения, так и для профильного ведомства.
Поэтому Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова призван стать флагманом качественного образования, оплотом передовой науки и интеллектуальным центром региона», – подчеркнул Президент.
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