Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение присвоить Южно-Казахстанскому университету имени Мухтара Ауэзова статус национального. Об этом Глава государства сообщил на III Форуме стратегических партнеров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заявил о намерении превратить Шымкент в крупный научно-образовательный центр южного региона.

«Следующая важная задача. Сегодня в Казахстане есть три крупных города. Главными центрами науки, культуры и интеллектуального развития считаются Астана и Алматы, поскольку именно здесь сосредоточены ведущие национальные университеты. Теперь на очереди – Шымкент, который мы намерены превратить в крупный научно-образовательный хаб южного региона», – отметил Глава государства.

В Шымкенте уже реализуется образовательная программа Университета штата Аризона и открыт филиал турецкого университета Гази.