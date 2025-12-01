Южнокорейский онлайн-ритейлер Coupang объявил об утечке персональных данных порядка 33,7 млн клиентов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

Если эта информация подтвердится, инцидент может стать крупнейшим в стране, где проживает около 52 млн человек.

По предварительным данным, злоумышленники получили доступ к пользовательским данным ещё в конце июня, однако нарушение выявили только 18 ноября. Компания уточнила, что утечка затронула электронные адреса, номера телефонов и данные о доставке, но не затронула платежную информацию и регистрационные данные.

Полиция Южной Кореи начала расследование и проверяет системы Coupang на наличие уязвимостей. По информации Yonhap News, к произошедшему может быть причастен бывший сотрудник компании, сохранивший доступ к данным после увольнения.

Акции Coupang, торгующиеся в Нью-Йорке, на предварительных торгах в понедельник упали на 6,1%, хотя с начала года их стоимость выросла на 28,1%.