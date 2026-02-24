На фоне напряженной водохозяйственной обстановки Министерство водных ресурсов Казахстана усиливает требования к водопользованию и внедряет цифровой контроль, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства страны сообщил Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

– Возникает острая необходимость в более активном внедрении водосберегающих технологий, а также в сокращении площадей посева влагоемких сельскохозяйственных культур. Так в декабре и январе в южных регионах прошли выездные совещания под председательством заместителя Премьер-министра, по итогам которых создали рабочую группу и утвердили лимиты водопользования. Для Кызылординской области установлен лимит 3,2 км3, для Алматинской – 2,1 км3, по области Жетісу – 1,8 км3, по Жамбылской – 1,2 км3, по Туркестанской – 3,8 км3. При этом лимит для Жамбылской области будет дополнительно пересмотрен в сторону уменьшения, — подчеркнул министр.

В регионах продолжаются встречи с аграриями, где разъясняется необходимость перехода на менее влаголюбивые культуры и обязательного электронного заключения договоров на подачу воды.

Отдельное направление – борьба с незаконным оборотом водных ресурсов.