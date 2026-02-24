Правительство Казахстана утвердило строгие лимиты водопотребления для юга страны
В течение 2026 года планируется значительно усилить контрольные и инспекционные мероприятия для предотвращения незаконной деятельности на водных объектах и в водоохранных зонах.
На фоне напряженной водохозяйственной обстановки Министерство водных ресурсов Казахстана усиливает требования к водопользованию и внедряет цифровой контроль, передает BAQ.KZ.
Об этом на заседании Правительства страны сообщил Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
– Возникает острая необходимость в более активном внедрении водосберегающих технологий, а также в сокращении площадей посева влагоемких сельскохозяйственных культур. Так в декабре и январе в южных регионах прошли выездные совещания под председательством заместителя Премьер-министра, по итогам которых создали рабочую группу и утвердили лимиты водопользования. Для Кызылординской области установлен лимит 3,2 км3, для Алматинской – 2,1 км3, по области Жетісу – 1,8 км3, по Жамбылской – 1,2 км3, по Туркестанской – 3,8 км3. При этом лимит для Жамбылской области будет дополнительно пересмотрен в сторону уменьшения, — подчеркнул министр.
В регионах продолжаются встречи с аграриями, где разъясняется необходимость перехода на менее влаголюбивые культуры и обязательного электронного заключения договоров на подачу воды.
Отдельное направление – борьба с незаконным оборотом водных ресурсов.
– Министерством совместно с Генеральной прокуратурой принята Дорожная карта по искоренению “черного рынка воды”. Определены зоны риска, начата оцифровка договорных отношений, внедряются инструменты цифрового и спутникового мониторинга. В течение 2026 года планируется значительно усилить контрольные и инспекционные мероприятия для предотвращения незаконной деятельности на водных объектах и в водоохранных зонах, — сообщил Нуржигитов.
