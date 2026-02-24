Южные регионы в зоне риска: Минводы прогнозирует дефицит стока в 2026 году
По данным адаптированной модели Talsim-NG, в ряде ключевых бассейнов ожидается сниженный сток.
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на заседании Правительства страны представил гидрологический прогноз на 2026 год, передает BAQ.KZ.
По данным адаптированной модели Talsim-NG, в ряде ключевых бассейнов ожидается сниженный сток, что может повлиять на прохождение вегетационного периода в южных регионах.
«Согласно расчетам гидрологической модели в бассейнах рек Сырдарья и Талас ожидается водность ниже многолетней нормы. Сток в пределах нормы прогнозируется лишь на отдельных участках боковых притоков Сырдарьи, а также в бассейне реки Шу. В бассейне реки Иле прогноз более стабильный – сток ожидается в пределах нормы, а на отдельных притоках даже выше средних значений. Однако общая ситуация формируется под влиянием последствий засушливого 2025 года. Накопление влагозапасов распределено неравномерно: основные запасы сформированы в среднегорной зоне, тогда как в высокогорье их объем ниже многолетней нормы. В летний период сток рек ожидается ниже нормы, — сообщил министр.
По его словам, вегетационный период 2026 года в южных регионах может пройти с рисками, особенно в Арало-Сырдарьинском и Шу-Таласском бассейнах.
Объем Токтогульского водохранилища сегодня на 1,5 км3 ниже уровня прошлого года. В условиях энергодефицита оно срабатывается в усиленном режиме.
– Прогнозируется, что Токтогульское водохранилище будет переведено в режим накопления в начале вегетации, что может негативно сказаться на обеспечении водоподачи по межгосударственному каналу “Достык” для нужд Туркестанской области. В этой связи регионам рекомендовано строго придерживаться лимитов водозабора. По каналу «Достык» предложено исключить посевы риса, по Кызылкумскому каналу – ограничить их до 3,5 тыс. га, по Кызылординской области – не более 70 тыс. га. Также сохраняются риски по Шу-Таласскому бассейну. Кировское водохранилище, являющееся основным источником водоснабжения Жамбылской области, недонаполнено. На сегодняшний день его объем составляет 314 млн м3, что в полтора раза ниже прошлогоднего уровня. При этом минимальная потребность составляет 400 млн м3», — заявил министр.
