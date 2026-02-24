Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на заседании Правительства страны представил гидрологический прогноз на 2026 год, передает BAQ.KZ.

По данным адаптированной модели Talsim-NG, в ряде ключевых бассейнов ожидается сниженный сток, что может повлиять на прохождение вегетационного периода в южных регионах.

«Согласно расчетам гидрологической модели в бассейнах рек Сырдарья и Талас ожидается водность ниже многолетней нормы. Сток в пределах нормы прогнозируется лишь на отдельных участках боковых притоков Сырдарьи, а также в бассейне реки Шу. В бассейне реки Иле прогноз более стабильный – сток ожидается в пределах нормы, а на отдельных притоках даже выше средних значений. Однако общая ситуация формируется под влиянием последствий засушливого 2025 года. Накопление влагозапасов распределено неравномерно: основные запасы сформированы в среднегорной зоне, тогда как в высокогорье их объем ниже многолетней нормы. В летний период сток рек ожидается ниже нормы, — сообщил министр.

По его словам, вегетационный период 2026 года в южных регионах может пройти с рисками, особенно в Арало-Сырдарьинском и Шу-Таласском бассейнах.

Объем Токтогульского водохранилища сегодня на 1,5 км3 ниже уровня прошлого года. В условиях энергодефицита оно срабатывается в усиленном режиме.