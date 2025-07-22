На заседании Правительства первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов доложил о мерах по обеспечению миграционного контроля в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

"В целом на сегодня для иностранцев созданы благоприятные условия. Процедуры их въезда и пребывания достаточно упрощенные. Безвизовый порядок действует для граждан 87 государств. Оформление электронной визы доступно для 107 стран", — сообщил он.

С 2020 года иностранцы из безвизовых стран, временно пребывающие в Казахстане, не обязаны регистрироваться по месту жительства. Обязанность уведомлять о прибытии возложена на принимающую сторону.

"В этом году таких уведомлений поступило свыше 900 тыс. За отсутствие такого уведомления оштрафовано почти 14 800 принимающих лиц", — рассказал он.

В первом полугодии 2025 года в Казахстан въехало более 7,5 млн иностранцев. Это на 600 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 90% въезжающих — граждане стран СНГ.

"В стране постоянно проживают 212 тыс. иностранцев", — отметил Аленов.

Больше всего — в Алматы (42 тыс.), Алматинской области (32 тыс.), Астане и Карагандинской области (по 17 тыс.). За три года общее число выросло на 42%.

"Важно отметить, что 97% въезжающих иностранцев соблюдают законодательство и миграционный режим. В то же время лица, нарушающие "Закон и Порядок", привлекаются к ответственности", — подчеркнул он.

В 2025 году органы внутренних дел привлекли к административной ответственности свыше 200 тыс. иностранных граждан.

"Почти 10 тыс. иностранцев выдворены за пределы Казахстана, с запретом на въезд сроком на 5 лет", — рассказал Аленов.

Также было оштрафовано более 2 тыс. работодателей за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

"Возбуждено 7 уголовных дел по фактам неоднократного нарушения правил использования трудового мигранта", — пояснил спикер.

В МВД внедряют цифровые инструменты.

"С помощью искусственного интеллекта – до конца года завершим реализацию проекта по мониторингу пребывания иностранцев", — сообщил Аленов.

В правовую базу также внесены изменения.

"На прошлой неделе уже подписан Закон (17.07.), которым введён институт регистрации иностранцев, планирующих пребывать в стране свыше 30 суток, а также компетенция МВД по отказу в выдаче приглашений лицам из стран "миграционного риска", — добавил Аленов.

МВД также отслеживает фиктивную регистрацию.

"Выявляем так называемые "резиновые квартиры". Их число существенно снижено. Владельцев привлекаем за фиктивную регистрацию", — пояснил спикер.

Особое внимание уделяется защите национального паспорта.