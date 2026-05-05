За 3 года число уголовных дел в отношении бизнеса сократилось в 4 раза — Берик Асылов

Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова представил результаты системной работы по защите прав инвесторов, устранению административных барьеров и повышению эффективности привлечения иностранного капитала в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.kz.

"По поручению Президента Генеральная прокуратура ведет комплексную работу по защите прав инвесторов. Акцент сделан на переход от мер реагирования к системной превентивной работе по выявлению и устранению первопричин проблем. С опережением пресекаются факты незаконного вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За 3 года количество уголовных дел в отношении бизнеса сократилось в 4 раза, или на 71,5%. Мы сопровождаем более 3 тыс. инвестпроектов. Обеспечиваем постоянный контроль прямой связи с инвесторами и деловым сообществом", – отметил Генеральный прокурор РК.

Он подчеркнул, что по поручению Президента Правительством совместно с Генеральной прокуратурой принимаются комплексные меры по защите прав инвесторов в рамках многоуровневого механизма поддержки.

"Образованный недавно Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры совместно с госорганами принимает активное и предметное участие в оперативном решении волнующих бизнес вопросов. В проактивном режиме работает Инвестиционный штаб при Правительстве: по итогам первого квартала т.г. рассмотрены 44 проекта на сумму $25,5 млрд. Мониторинг исполнения поручений Инвестштаба осуществляется Генпрокуратурой", – подчеркнул Берик Асылов.

Кроме того, по его словам, во всех регионах действуют штабы под руководством акимов и с участием прокуроров.

Как отметил Берик Асылов, акиматами введена практика ежеквартальных стратегических сессий, где обсуждаются проблемные вопросы и совместно с бизнесом утверждаются «заказы на инвестиции».