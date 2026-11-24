За 338 медработников два месяца не платили ОСМС в Акмолинской области
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В Акмолинской области 338 работников здравоохранения рисковали остаться без доступа к медицинским услугам по ОСМС из-за задолженности работодателя. На протяжении двух месяцев за них не перечисляли страховые отчисления, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Сандыктауского района.
Что произошло
Нарушения выявили в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обязательного социального медицинского страхования.
Из-за отсутствия отчислений медработники могли потерять статус застрахованных и столкнуться с ограничениями при получении медицинских услуг в рамках ОСМС.
Общая сумма задолженности превысила четыре миллиона тенге.
Какие меры приняли
После вмешательства прокуратуры работодатель полностью погасил задолженность по страховым отчислениям. Права всех 338 работников восстановлены.
Виновных привлекли к установленной законом ответственности.
Какое именно медицинское учреждение допустило задолженность и какое наказание понесли ответственные лица, в прокуратуре не уточнили.
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