В Акмолинской области 338 работников здравоохранения рисковали остаться без доступа к медицинским услугам по ОСМС из-за задолженности работодателя. На протяжении двух месяцев за них не перечисляли страховые отчисления, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Сандыктауского района.

Что произошло

Нарушения выявили в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обязательного социального медицинского страхования.

Из-за отсутствия отчислений медработники могли потерять статус застрахованных и столкнуться с ограничениями при получении медицинских услуг в рамках ОСМС.

Общая сумма задолженности превысила четыре миллиона тенге.

Какие меры приняли

После вмешательства прокуратуры работодатель полностью погасил задолженность по страховым отчислениям. Права всех 338 работников восстановлены.

Виновных привлекли к установленной законом ответственности.

Какое именно медицинское учреждение допустило задолженность и какое наказание понесли ответственные лица, в прокуратуре не уточнили.