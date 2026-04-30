За 5 лет через e-Otinish обработали 16 млн обращений

В Астане прошла конференция, посвящённая 5-летию информационной системы e-Otinish, передает BAQ.kz.

В мероприятии приняли участие помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева, а также представители государственных органов.

С приветственным словом выступил Ержан Жиенбаев.

"За пять лет работы система стала объективным индикатором восприятия населением государственных институтов и способствовала формированию новой этики государственной службы", - отметил он.

По его словам, работа с обращениями граждан выстроена как единый механизм, позволяющий оперативно реагировать и оценивать деятельность госорганов.

В свою очередь Аида Балаева подчеркнула, что платформа стала частью концепции "слышащего государства".

"По сути, e-Otinish стал мостом доверия между обществом и институтами власти", - отметила она.

По данным организаторов, сегодня система объединяет около 50 тысяч административных органов и организаций.

Платформой пользуются более 3 млн человек по всей стране.

За пять лет через систему прошло свыше 16 млн обращений.

В ходе конференции также обсуждались вопросы внедрения искусственного интеллекта в госсектор, работа фронт-линий и стандарты взаимодействия с населением.

Мероприятие завершилось церемонией награждения госслужащих, внесших вклад в развитие системы.

Отмечается, что ряд участников были награждены государственными наградами и благодарственными письмами.

Платформа e-Otinish была создана для упрощения взаимодействия граждан с государственными органами и повышения прозрачности работы госструктур.