За 5 лет через e-Otinish обработали 16 млн обращений
В стране отметили юбилей платформы обращений
В Астане прошла конференция, посвящённая 5-летию информационной системы e-Otinish, передает BAQ.kz.
В мероприятии приняли участие помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева, а также представители государственных органов.
С приветственным словом выступил Ержан Жиенбаев.
"За пять лет работы система стала объективным индикатором восприятия населением государственных институтов и способствовала формированию новой этики государственной службы", - отметил он.
По его словам, работа с обращениями граждан выстроена как единый механизм, позволяющий оперативно реагировать и оценивать деятельность госорганов.
В свою очередь Аида Балаева подчеркнула, что платформа стала частью концепции "слышащего государства".
"По сути, e-Otinish стал мостом доверия между обществом и институтами власти", - отметила она.
По данным организаторов, сегодня система объединяет около 50 тысяч административных органов и организаций.
Платформой пользуются более 3 млн человек по всей стране.
За пять лет через систему прошло свыше 16 млн обращений.
В ходе конференции также обсуждались вопросы внедрения искусственного интеллекта в госсектор, работа фронт-линий и стандарты взаимодействия с населением.
Мероприятие завершилось церемонией награждения госслужащих, внесших вклад в развитие системы.
Отмечается, что ряд участников были награждены государственными наградами и благодарственными письмами.
Платформа e-Otinish была создана для упрощения взаимодействия граждан с государственными органами и повышения прозрачности работы госструктур.
